Экономист Ильяшенко: себестоимость сырья и общая инфляция влияют на цены в кафе

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что на цены в российском общепите влияют общий уровень инфляции и рост себестоимости сырья, сообщает АБН24.

Одновременно, по ее словам, увеличиваются расходы предприятий на персонал. С 2020 года в отрасли возникли серьезные проблемы из-за пандемии, сегодня она страдает от кадрового голода.

«Особенно остро ощущается нехватка линейного персонала, поэтому работодатели были вынуждены поднять заработную плату, чтобы удержать работников от перехода в сервисы доставки или на маркетплейсы», — также отметила Светлана Ильяшенко.

Осенью 2024 года комплексный обед в российских заведениях в среднем обходился почти в 500 рублей: это на 11% дороже, чем в прошлом году. Больше всего подорожал кофе: стоимость увеличилась на 12%.