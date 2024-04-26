Экономист: государству надо поддержать владельцев активов ушедших из РФ бизнесов

Государство должно предоставить налоговые льготы российским владельцам активов, полученных от ушедших из РФ иностранцев, но делать это нужно избирательно, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В России начал формироваться так называемый вторичный рынок иностранных активов — новые собственники бизнесов, купленных у уходящих из РФ иностранцев, рассматривают их перепродажу, заявили юристы и консультанты трех российских компаний на XIV Облигационном конгрессе Cbonds. Причинами могут быть сложность управления, риски деприватизации и желание заработать.

Морковкин считает, что нужно увеличить вычеты и ввести пониженные налоговые ставки для тех российских собственников купленных у иностранцев активов, бизнес которых связан с промышленностью. Для ритейлеров же, по его мнению, вводить такие послабления не нужно.

«Ритейлерам необязательно предоставлять льготы, поскольку средняя рентабельность бизнеса в России в торговле и сфере услуг составляет в настоящее время 20-30%, а в промышленности — всего 6-8%. Торговлей у нас заниматься сейчас выгоднее. Поэтому государство должно поддержать производителя так, чтобы его доходность была не меньше доходности продавца. Это даст стимул развитию промышленности», — объяснил Морковкин.

При этом экономист отметил, что предоставлять налоговые льготы промышленникам нужно так, чтобы не нарушить антимонопольное законодательство. А ритейлеров следует регулировать в вопросе ценообразования.