Экономист Федоров: высокая ключевая ставка охладит экономику сильнее, чем ожидает ЦБ

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 21% и дал жесткий сигнал на удержание ставки высокой в течение всего года. При этом такие высокие ставки могут оказать на российскую экономику более существенный эффект, чем ожидает ЦБ, сообщил РИАМО главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Наряду с тем, что регулятор оставил ключевую ставку неизменной, ЦБ также существенно повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7-8% на конец года и 9.1-9.8 в среднем. Экономика, по мнению регулятора, замедлится до 1-2% как за счет замедления темпов роста спроса (сокращение кредита физлицам), так и за счет сокращения инвестиций на фоне ставки 10+%.

«Темп роста портфеля кредита корпоративному сектору ожидается на уровне 8-13%, как и в прошлом прогнозе. На наш взгляд, высокие ставки могут оказать более существенное охлаждение экономики, чем ожидает Банк России», — прокомментировал Федоров.