Экономист Федоров рассказал, когда ЦБ начнет цикл снижения ключевой ставки

На текущем заседании 21 марта ЦБ сделал ровно то, что от него ожидала подавляющая часть профессиональных аналитиков, — сохранил ключевую ставку и дал нейтральный сигнал, заявил РИАМО главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Банк России ожидаемо сохранил ставку и дал нейтральный сигнал, отметил он. Сейчас ЦБ накапливает данные для уточнения динамики замедления экономики. Регулятор осторожно отмечает замедление роста цен в январе-феврале, но говорит, что готов повысить ставку, если инфляция вновь перейдет к росту. Пока признаков ускорения роста цен нет. Спрос замедляется в т.ч. из-за слабого кредитования. Рынок труда охлаждается. скорее всего мы увидим замедление роста заработных плат в ближайшее время, говорит Федоров.

«Наш базовый прогноз предполагает начало цикла снижения ставки в июне и 16% на конец года. Однако если динамика кредитования останется слабой после завершения цикла бюджетного авансирования, а инфляция продолжит замедляться, то Банк России может рассмотреть снижение ставки уже на апрельском заседании. По нашим оценкам, инфляция в первом квартале 2025 года будет в пределах 8.5-9%% SAAR, что сильно ниже 10.2%, которые ожидал ЦБ в феврале», — отмечает экономист.