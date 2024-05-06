Экономист Долгова: подорожание баранины может привести к снижению ее потребления

Подорожание баранины может привести к сокращению ее потребления и росту спроса на говядину, свинину и птицу, заявила РИАМО кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Ранее президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов сообщил, что в России предстоящей осенью-зимой баранина подорожает в среднем на 150-200 рублей за килограмм и даже больше в зависимости от региона, до 650-750 рублей за килограмм.

По данным Росстата на 22 апреля, с начала текущего года розничные цены на баранину (кроме бескостного мяса) выросли на 11,4%, что существенно превышает аналогичные показатели по говядине (5%) и свинине (снижение цен на 1,1%). Причем только за период с 16 по 22 апреля рост цен на баранину составил 2,2%.

В прошлом году, по данным Росстата на 25 декабря, потребительские цены на баранину выросли на 17,6% к декабрю 2022 года, что также превышает показатели по говядине (7,14%) и свинине (12,9%).

«Озвученное возможное повышение цен на 150-200 рублей осенью — зимой составляет от 21,5% до 28,7% от средней цены в марте, что сопоставимо с ростом цен на баранину за период с января 2023 года по март 2024 года (27,8%). Не совсем понятно, на чем основан данный прогноз и, вполне вероятно, что это — „прощупывание“ реакции рынка и государства на возможный рост цен», — заключила Долгова.