Экономист Десятниченко: закон запрещает повышать налог для самозанятых до 2029 г

Ставки налога для самозанятых нельзя увеличить до конца 2028 года. Такой запрет закрепляет федеральный закон, пояснил экономист Дмитрий Десятниченко, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В Госдуме и Совете Федерации предложили поднять налог на профессиональный доход с 4–6% до 13% для самозанятых, постоянно работающих с компаниями и учреждениями. Для исполнителей, чьи заказчики — только граждане, ужесточений не планируют.

Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко пояснил, что закон № 422-ФЗ запрещает повышать ставки и снижать предельный доход в течение эксперимента — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028-го. Правительство и Минэкономразвития подтверждали намерение сохранить условия до его окончания.

По данным Федеральной налоговой службы на август 2026 года, в Петербурге более 1,1 млн самозанятых. После эксперимента эксперт ожидает разные правила для работы с гражданами и бизнесом.

«Риск ухода в тень при резкой отмене высок: по опросам, около 40% фрилансеров готовы вернуться в неформальную занятость при отмене режима самозанятости. Наиболее уязвимы доставщики, работники общепита, представители торговли и бытовых услуг», — подчеркнул экономист.

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