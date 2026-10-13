Экономист Десятниченко: санкции не обрушают экономику Петербурга

сегодня в 17:01

Экономист Дмитрий Десятниченко оценил экономику Петербурга как устойчивую к санкциям. Однако стоимость адаптации предприятий растет, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

22-й пакет санкций Евросоюза затронул более 100 предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов Петербурга и Ленобласти, а также руководителей оборонного сектора региона. Всего ограничения охватили 1,6 тыс. граждан и компаний.

По словам Десятниченко, ограничения все плотнее охватывают комплектующие, инженерные услуги и логистику. Он привел оценки экспертов: переналадка производства одной турбины средней мощности дорожает на 15–20%, сроки поставки увеличиваются на 8–12 месяцев.

«Это не остановка производства, но рост издержек, который транслируется в цену конечного продукта», — пояснил Десятниченко.

По оценке экономиста, поиск альтернативных компонентов повышает себестоимость судна на 5–7% и сдвигает сдачу на 3–6 месяцев. Расчеты через третьи страны дорожают на 2–4%, стоимость финансирования для среднего бизнеса растет на 3–5 процентных пунктов.

Наиболее уязвимыми эксперт назвал фармацевтику и энергомашиностроение. Меньше страдают отрасли, работающие на внутренний рынок и госзаказ: пищевая промышленность, инфраструктурное строительство и оборонный комплекс.

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