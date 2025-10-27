Экономист Чирков рассказал, когда выгодно использовать несколько банковских карт

Доцент института экономики и финансов Максим Чирков пояснил, что использование нескольких банковских карт может быть выгодно для получения кэшбека, повышения финансовой безопасности и удобства семейных расчетов, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Вкладчики в России начали переводить сбережения между банками в поисках более выгодных условий по депозитам на фоне конкуренции между кредитными организациями и изменений ключевой ставки, сообщает «Коммерсант».

Доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу», что большинству людей достаточно одной-двух карт, однако в ряде случаев удобно иметь несколько карт в разных банках. Это может быть полезно для получения большего кэшбека, если расходы значительны, или для участия в различных программах лояльности.

Эксперт отметил, что дополнительные карты могут повысить финансовую безопасность, например, для оплаты в интернете или разделения расходов между членами семьи. В зависимости от целей карты можно оформить в одном или нескольких банках: для кэшбека — в разных, для удобства семьи — в одном.

Чирков предупредил, что большое количество карт усложняет контроль расходов и увеличивает риск несанкционированных списаний. Он добавил, что с этого года вводятся государственные ограничения на общее число карт у одного человека для борьбы с мошенничеством.