Экономист Борисова рассчитала расходы на неделю детских каникул

Неделя осеннего отдыха ребенка обойдется в 4050–13 050 рублей, если дома нет игр и материалов для хобби. Такой расчет составила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, сообщает Life.ru .

Борисова посоветовала составить график познавательных и развлекательных занятий. В крупном городе билет в кино стоит в среднем 650–800 рублей. В классическом музее детский билет обойдется от 400 рублей, взрослый — порядка 600 рублей. Для школьников возможны скидки и бесплатные программы.

Дворцы творчества предлагают мастер-классы за 1,5–2 тыс. рублей и полные курсы за 7,5 тыс. рублей. На покупку настольных игр и материалов для хобби потребуется еще 2–3,5 тыс. рублей. Если заменить развлекательный мастер-класс недельным кружком с занятиями в первой половине дня, общие расходы составят 9550 рублей.

«В результате неделя детского отдыха обойдется родителям от 4050 до 13 050 руб. в случае отсутствия дома игр и заготовок для хобби. Эти вложения позволят отодвинуть гаджеты на второй план, сделать развитие детей более разносторонним и сформировать у них новые навыки», — заключила Борисова.

Осенние каникулы в 2026/27 учебном году для школьников, которые учатся по четвертям, рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года.

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