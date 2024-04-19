Экономист Беляев: закрытые расходы госбюджета не сократятся даже после СВО

Сокращения закрытых расходов федерального бюджета в абсолютном отношении ожидать не приходится вне зависимости от того, завершится конфликт на Украине в ближайшее время или нет, сообщил РИАМО кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

По его мнению, возможно лишь сокращение доли этих расходов в общих тратах при условии значительного роста доходов бюджета.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года доля закрытых расходов федерального бюджета достигла 22,6% всех трат, превысив предыдущий максимум 2016 года. В абсолютном выражении они составили 7,3 трлн рублей и превысили плановый уровень почти на 1 трлн рублей.

«Закрытые расходы бюджета — это траты на ВПК и на обеспечение безопасности в широком смысле. Они будут расти, поскольку глобально геополитическая обстановка обостряется. Безопасность сейчас — это приоритет номер один», — заявил Беляев.

При этом экономист считает, что нельзя снижать затраты на социальную сферу, здравоохранение и экономику.