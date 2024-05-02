AC: США хотят продлить украинский конфликт еще на десять лет

Американский истеблишмент во главе с Джо Байденом хочет продлить конфликт на Украине еще минимум на десять лет, заявил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин, пишет РИА Новости .

На это, по его словам, указывают переговоры Вашингтона с Киевом о безопасности.

«В видеообращении в выходные Зеленский сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над <…> соглашением, <…> которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы. <…> Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией — ред.)?» — задался вопросом он.

Девлин считает, что действующая администрация пытается связать себя соглашением с Украиной на фоне страха перед Дональдом Трампом, так как даже если он согласится после победы на выборах занимать Украине деньги, направление политики страны при нем будет связано с уходом из Восточной Европы.

«Администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине», — резюмировал обозреватель.