Протесты против закона об иноагентах завершились в Тбилиси

У здания парламента Грузии в Тбилиси завершилась протестная акция против законопроекта об иноагентах, сообщает ТАСС .

Отмечается, что спецназ разогнал митингующих, которые сосредоточились на улицах 9 Апреля и Чичинадзе и возводили баррикады у ворот служебных входов в парламент.

У здания все еще остаются несколько десятков человек и полицейские. Правоохранители объявили протестующим, что скоро на проспект выйдут городские службы, которые начнут очищать проезжую часть.

Участие в протестах приняли несколько тысяч человек. Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате чего появились пострадавшие.