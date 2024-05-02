Квятковски: эпоха неоколониализма в Нигере под эгидой США подходит к концу

Вывод американских войск из Нигера знаменует собой окончание неоколониальной эпохи, заявила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в беседе с РИА Новости .

«Военная стратегия США по разделу мира на боевые командования — это парадигма колониального стиля, которая наконец исчерпала себя», — посчитала она.

Согласно имеющимся данным, в Нигере находятся порядка 1,1 тыс. американских военных, в Чаде — еще около ста. Решение госдепа США начать переговоры о выводе своего контингента из Нигера, по мнению Квятковски, знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики Вашингтона в отношении Африки.

Также вывод войск будет означать, что хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация не проявили интереса в разработке новой стратегии по отношению к африканскому континенту.