Депутат Занко напомнила о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Штрафы до 5 млн рублей или тюремное заключение до пяти лет могут грозить за публичную порчу георгиевской ленточки, напомнила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко в беседе с РИА Новости .

«Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее — на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей», — указала она.

Крупный штраф может быть выписан при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием средств массовой информации либо интернета. Однако за случайно выпавшую или испачканную ленту никакого наказания не будет, успокоила россиян депутат.

Ольга Занко добавила, что ленточку также лучше не вешать на антенну или ручку машины. Лучше будет разместить ее в салоне автомобиля, чтобы символ дольше сохранялся в опрятном виде.