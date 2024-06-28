Экономист Беляев: Трамп не сможет решить проблемы экономики США за счет Китая

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет решить экономические проблемы Штатов с помощью повышения импортных пошлин на товары из КНР, поскольку Китай отреагирует на это переносом своей торговли на другие крупные рынки сбыта — в страны Азии и Африки. Об этом заявил РИАМО кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

Дональд Трамп заявил на первых предвыборных дебатах основных кандидатов в президенты США, что введение новой 10-процентной пошлины на все импортируемые товары поможет американской экономике.

«Трамп ошибается в том, что с помощью повышения импортных пошлин сможет решить проблемы в американской экономике. США уже давно не являются монополистами в международной торговле, они теряют свое доминирующее положение в мире, а Китай им нужен ровно настолько, насколько и они Китаю», — прокомментировал Беляев.

По его словам, мировая экономика развивается сейчас не в пользу Америки, и если еще 20 лет назад США могли безнаказанно диктовать свои условия любой стране, то сейчас ситуация совершенно иная.

Экономист подчеркнул, что длительные международные экономические отношения между двумя суверенными государствами не строятся на том, что кто-то из них в течение длительного времени живет за счет другой страны.

«Это очень ограниченный и недальновидный подход американских политиков к оценке международных отношений. Если речь идет о внешнеэкономических связях и международной торговле, то это в любом случае это взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Беляев.

По его мнению, экономическая политика России в условиях санкций ничему США не научила.