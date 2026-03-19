Экономист Балынин спрогнозировал снижение ставки до 14%

Банк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку с 15,5% до 14%. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Игорь Балынин, сообщает «ФедералПресс» .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает, что Центробанк продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики, выбранный в 2025 году.

«Предполагаю, что Банк России на следующем заседании будет снижать ключевую ставку, так как более низкое ее значение выступает дополнительным стимулом экономического роста», — отметил Балынин.

По его оценке, ставка может быть снижена до 14% (минус 1,5 п.п.). Среди возможных решений 20 марта эксперт также назвал варианты 14,5% и 15%, а сохранение текущего уровня оценил как маловероятное. Вероятность снижения до 14,5% и 14% он оценил по 35%, до 15% — в 27%, сохранения — в 3%. Повышение ставки эксперт исключил.

Балынин добавил, что решения и сигналы ЦБ уже указывают на смягчение политики. Ставки по вкладам могут снизиться в течение 1–5 дней после решения, по кредитам — в срок от одного дня до двух с половиной недель.

В ближайший месяц доходность вкладов, по его прогнозу, составит 10–16% в зависимости от срока и условий, при этом на коротких сроках предложения будут постепенно снижаться.

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.

