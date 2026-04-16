Экономист Балынин рассказал, когда снижают выплаты больничных
Кандидат экономических наук Игорь Балынин перечислил случаи, когда россиянам снижают пособие по временной нетрудоспособности. Выплату могут уменьшить до уровня МРОТ, сообщает «ФедералПресс».
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой. Его рассчитывают исходя из среднего дневного заработка и количества дней болезни. Первые три дня оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России.
«Пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Оно рассчитывается путем произведения рассчитанного дневного пособия и числа дней временной нетрудоспособности. Первые три дня периода временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие – Социальный фонд России», — пояснил Балынин.
По его словам, закон предусматривает три основания для снижения выплаты: нарушение предписанного врачом режима, неявка на осмотр или медико-социальную экспертизу без уважительной причины, а также заболевание или травма из‑за опьянения.
В первых двух случаях пособие уменьшают со дня нарушения, в третьем — с первого дня болезни. С этого момента выплату начисляют в минимальном размере — исходя из МРОТ за полный месяц.
Эксперт привел пример расчета: при пропуске приема на седьмой день больничного выплата за последующие дни будет рассчитываться уже по МРОТ, что заметно снижает итоговую сумму.
