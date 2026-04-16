Экономист Балынин рассказал, когда снижают выплаты больничных

Кандидат экономических наук Игорь Балынин перечислил случаи, когда россиянам снижают пособие по временной нетрудоспособности. Выплату могут уменьшить до уровня МРОТ, сообщает «ФедералПресс» .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой. Его рассчитывают исходя из среднего дневного заработка и количества дней болезни. Первые три дня оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России.

«Пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Оно рассчитывается путем произведения рассчитанного дневного пособия и числа дней временной нетрудоспособности. Первые три дня периода временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие – Социальный фонд России», — пояснил Балынин.

По его словам, закон предусматривает три основания для снижения выплаты: нарушение предписанного врачом режима, неявка на осмотр или медико-социальную экспертизу без уважительной причины, а также заболевание или травма из‑за опьянения.

В первых двух случаях пособие уменьшают со дня нарушения, в третьем — с первого дня болезни. С этого момента выплату начисляют в минимальном размере — исходя из МРОТ за полный месяц.

Эксперт привел пример расчета: при пропуске приема на седьмой день больничного выплата за последующие дни будет рассчитываться уже по МРОТ, что заметно снижает итоговую сумму.

