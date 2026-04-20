Экономист Балынин спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 14%

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 апреля. Кандидат экономических наук Игорь Балынин считает, что регулятор продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.

«На данный момент с учетом факта отсутствия остановки в снижении ключевой ставки я могу сделать главный вывод в виде четко прослеживаемого сигнала рынку от Банка России после прошлого заседания Совета директоров: смягчение денежно-кредитной политики продолжается, и будет продолжаться дальше, выбранный в 2025 году курс будет полноценно продолжен и в текущем 2026 году», – пояснил Балынин.

Эксперт отметил, что снижение ставки повлияет на доходность вкладов и стоимость кредитов. По его оценке, предложения по депозитам на 3–6 месяцев будут на уровне 13,5–14,5%, а на более длительные сроки — немного ниже.

«На следующем заседании Совета директоров по ключевой ставке я ожидаю продолжение взятого курса на смягчение денежно-кредитной политики. С вероятностью в 99 % уверен, что мы увидим в восьмой раз снижение ключевой ставки. Причем из вариантов снижения наиболее вероятно считаю снижение на 1 п.п., до 14 %, наименее до 13,5 %», – отметил эксперт.

Он добавил, что вероятность сохранения ставки на уровне 15% составляет около 1%, а повышение исключено. По прогнозу Балынина, к концу 2026 – началу 2027 года ставка может опуститься ниже 10%.

