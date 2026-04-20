Экономист Балынин спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 14%
Доцент Финансового университета Игорь Балынин ожидает, что 24 апреля Банк России вновь снизит ключевую ставку, сообщает «ФедералПресс».
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 апреля. Кандидат экономических наук Игорь Балынин считает, что регулятор продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.
«На данный момент с учетом факта отсутствия остановки в снижении ключевой ставки я могу сделать главный вывод в виде четко прослеживаемого сигнала рынку от Банка России после прошлого заседания Совета директоров: смягчение денежно-кредитной политики продолжается, и будет продолжаться дальше, выбранный в 2025 году курс будет полноценно продолжен и в текущем 2026 году», – пояснил Балынин.
Эксперт отметил, что снижение ставки повлияет на доходность вкладов и стоимость кредитов. По его оценке, предложения по депозитам на 3–6 месяцев будут на уровне 13,5–14,5%, а на более длительные сроки — немного ниже.
«На следующем заседании Совета директоров по ключевой ставке я ожидаю продолжение взятого курса на смягчение денежно-кредитной политики. С вероятностью в 99 % уверен, что мы увидим в восьмой раз снижение ключевой ставки. Причем из вариантов снижения наиболее вероятно считаю снижение на 1 п.п., до 14 %, наименее до 13,5 %», – отметил эксперт.
Он добавил, что вероятность сохранения ставки на уровне 15% составляет около 1%, а повышение исключено. По прогнозу Балынина, к концу 2026 – началу 2027 года ставка может опуститься ниже 10%.
