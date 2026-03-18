Экономист Балынин назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что самые высокие пенсии по старости в 2026 году получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Камчатки, сообщает «ФедералПресс» .

Игорь Балынин рассказал, что на 1 января 2026 года наибольшие выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе — 45 450,5 рубля. В числе лидеров также Ненецкий АО (41 850,2), Камчатский край (39 621,4), Магаданская область (39 788,2), Ханты-Мансийский АО — Югра (39 014,3), Ямало-Ненецкий АО (38 578,7), Республика Саха (Якутия) (36 375,7), Мурманская (35 659,9), Сахалинская (35 360,2) и Тюменская области (34 926,5).

Самые низкие пенсии отмечены в Кабардино-Балкарии (21 068,07 рубля), Дагестане (21 233,3), Калмыкии (22 980,6), Карачаево-Черкесии (22 995,73) и Ингушетии (23 267,29). При этом даже в этих регионах выплаты выросли более чем на 8%, что в полтора раза выше инфляции за 2025 год.

Средний размер пенсии по старости в России увеличился на 8,9% — на 2 223,5 рубля. Выплаты работающим пенсионерам выросли на 11,62%, неработающим — на 7,92%. Экономист пояснил, что рост связан с возобновлением индексации для работающих пенсионеров и августовской корректировкой с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. Пенсии выросли во всех регионах страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.