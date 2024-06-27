Экономист Бадалов: выборы в США не окажут большого влияния на мировую экономику

Грядущие выборы в США не окажут существенного влияния на американскую и мировую экономики, сообщил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью, что американскую экономику и мир ждут серьезные трудности после президентских выборов в США.

«Влияние внутриполитических событий на экономику США, если и существует, то крайне ограниченное. Независимо от того, кто придет к власти в результате президентских выборов, проблемы в американской экономике никуда не денутся. Госдолг будет продолжать увеличиваться, проблемы финансового рынка останутся, санкции никто не отменит, а курс доллара сильно не изменится», — уверяет Бадалов.

По его словам, доллар США уже давно «живет своей отдельной жизнью», так что проблемы в американской экономике практически никак не влияют на его курс.