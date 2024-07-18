Экономист Бадалов объяснил, что мешает России запустить ЦФА во внешней торговле

Вполне вероятно, что внедрению цифровых активов как средства расчетов с дружественными странами мешает надежда российских властей на то, что в ходе переговоров по Украине удастся добиться снятия финансовых санкций Запада, и тогда исчезнут все проблемы с банковскими платежами между отечественными экспортерами и китайскими контрагентами, сообщил РИАМО доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее Bloomberg писал со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных российских компаний-экспортеров, что осуществить прямые платежи из КНР в РФ, даже при использовании юаней, стало почти невозможно. Источники поделились, что, даже если у них возникает проблема с проведением платежей, становится все сложнее найти альтернативные способы оплаты, в том числе при помощи криптовалют.

«Если это так, это большое заблуждение. Нужно понимать, что санкции с нами надолго. Они не будут сняты даже после окончания конфликта с Украиной. Начало СВО стало лишь поводом для введения против России санкций, которые готовились очень давно», — уверяет Бадалов.

По его словам, если бы не было спецоперации, то Запад нашел бы другой повод для санкций.