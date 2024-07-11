Экономист Бадалов: ЕС не теряет ни копейки, выделяя Украине финансовую помощь

Евросоюз найдет способы вернуть все свои деньги, которые он выделяет Украине в рамках финансовой помощи, заявил РИАМО доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, финансовая поддержка Киева со стороны Европы является внушительной, но это не деньги в прямом смысле слова, а преимущественно оружие и военная техника.

Если же говорить непосредственно о деньгах, то выделяемые суммы существенно меньше декларируемых и исчисляются лишь единицами миллиардов евро, подчеркнул Бадалов.

«Но они представляются Украине не безвозмездно, а в долг. Поэтому сейчас на повестке дня стоит проблема обслуживания украинского долга. И если еще год назад кредиторы предоставляли деньги и не задавали лишних вопросов, надеясь на то, что военный конфликт разрешится за относительно короткое время в пользу Украины, а долги будет погашать Россия, то сейчас всем европейским донорам понятно, что конфликт не завершится в пользу Украины и по долгам придется расплачиваться ей самой. А делать это будет очень сложно, поскольку украинская экономика близка к состоянию полной разрухи», — отметил экономист.

Он уверен в том, что Украина рано или поздно выплатит Европе все долги да еще с процентами.

«Запад не будет просто так дарить свои деньги. Он не был бы богатым, если просто раздавал бы свои средства направо и налево. Даже если сроки затянутся, Европа все равно добьется полного возврата заемных денег по аналогии с выплатой Россией долга по ленд-лизу», — заключил эксперт.

Ранее РИА Новости сообщило, что, по данным экспертов, Евросоюзу грозит развал блока и крах евро из-за финансирования киевского режима.