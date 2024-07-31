Экономист Бадалов допустил вылет Германии из топ-10 промышленных гигантов

Выбытие Германии из десятки стран, лидирующих по уровню промышленного производства, — вполне вероятный сценарий в обозримом будущем, сообщил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее британская газета The Times написала, что Великобритания впервые за долгое время покинула десятку стран-лидеров по промышленному производству.

«Из-за санкций немецкая экономика оказалась в очень затруднительной ситуации. Основа ее успеха заключалась в том, что, покупая недорогие ресурсы у России, Германия создавала высокотехнологичную продукцию. И как бы это сейчас не отрицали на Западе, факт остается фактом», — заявил Бадалов.

По его мнению, у немецкой экономики сейчас нет других конкурентных преимуществ, кроме «инженерной мысли».

«Стоимость рабочей силы в Германии уже давно очень высокая, стоимость ресурсов и логистики — тоже. А за счет одних лишь технологий выиграть конкуренцию на мировом рынке невозможно. Нужны и другие преимущества. А научными разработками сегодня успешно занимаются не только в Германии, но и в Китае, Индии, Вьетнаме, ОАЭ и многих других странах», — констатировал экономист.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что ВВП Германии во втором квартале 2024 года неожиданно сократился на 0,1%, в то время как большинство аналитиков ожидали переход экономики в фазу роста. Причины отрицательного роста ВВП и стагнации крупнейшей экономики Европы эксперты видят в нежелании бизнеса инвестировать и осторожности потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти».