Экономика Рунета составила 15,4 трлн рублей за год

Сегмент цифрового контента составляет 119,7 млрд рублей, что на 28% превышает показатели 2022 года, сообщила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Экономика Рунета составляет 15,4 трлн рублей», — сказала Матвеева на RIGF 2024.

По ее словам, интернет развивается, активно приходят новые технологии, например, искусственный интеллект. Это тоже требует отдельного осмысления и осознания с точки зрения того, как правильно технология должна развиваться, какое должно быть у государства мягкое право, чтобы разработки развивались и не ограничивались. С другой стороны, должны быть соблюдены интересы граждан, а внедрение новых технологий должно быть максимально экологично и безопасно.

7 апреля 2024 году Рунету исполнилось 30 лет.

14 Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2024) проходит 9–10 апреля в гибридном формате. В нем принимают участие 20 стран. В 2024 году зарегистрировано более 700 участников. В 2024 году на нескольких сессиях форума обсудят проблемы информационной безопасности, регулирование сферы ИИ.