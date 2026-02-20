Экономика Подмосковья выросла вдвое благодаря промышленности

В Подмосковье промышленность вышла на второе место в России по объёму производства, а экономика региона за последние пять лет показала двукратный рост. Об этом, комментируя итоги первого окружного форума партии, который прошёл в Екатеринбурге, заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Мероприятие, состоявшееся 19 февраля, было посвящено развитию промышленного сектора. В нём приняли участие Председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред Президента на Урале Артём Жога, а также депутаты, эксперты и лидеры общественного мнения. Именно на этой площадке «Единая Россия» дала старт сбору предложений в новую народную программу на сайте естьрезультат.рф.

«Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства. Сейчас этим занимается и «Единая Россия» как правящая партия. В нашей народной программе, с которой мы шли на выборы в 2021 году, эта тема нашла отражение. «Единая Россия» стояла у истоков принятия основных законов, касающихся промышленности. Их за эти годы принято несколько десятков. Они направлены на поддержку производства, на внедрение новых технологий, естественно, на подготовку кадров. Если бы это не было сделано, то, наверное, мы бы подошли к периоду СВО совершенно в другом состоянии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

За время действия текущей народной программы в развитие промышленности было направлено свыше 300 миллиардов рублей инвестиций. Из них более 100 миллиардов пошли на программу «Профессионалитет», а 40 миллиардов — на создание инженерных школ при вузах.

Дмитрий Медведев назвал достигнутые результаты важной отправной точкой для масштабной работы, итоги которой партия подведёт на серии из восьми окружных форумов. Параллельно будет вестись сбор предложений, которые лягут в основу будущей предвыборной программы партии.

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о выполнении Правительством положений народной программы «Единой России» в сфере развития промышленности.

За пять лет в регионах создано порядка 120 новых индустриальных парков и технопарков. Их резиденты, наряду с другими предприятиями, активно пользуются поддержкой региональных фондов развития промышленности: с 2021 года совокупно было поддержано почти 4,5 тысячи проектов на сумму 160 миллиардов рублей. Отдельное внимание уделяется восстановлению промышленного потенциала ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Ещё один важнейший социально-экономический аспект народной программы связан с подготовкой кадров. В части рабочих специальностей для обрабатывающих отрасли по проекту «Профессионалитет» сформировано 158 образовательно-производственных кластеров. При вузах создано более 40 передовых инженерных школ технического профиля», — сказал Мартуров.

Важное направление — развитие ОПК. «Единая Россия» оказывает Правительству поддержку в вопросах развития комплекса. В перспективе ближайших лет и новой народной программы стоят задачи развития ракетно-космической промышленности, обеспечение продовольственной безопасности, отметил первый зампред Правительства.

Игорь Брынцалов, развивая тему промышленного роста, подробно остановился на достижениях Московской области. По его словам, это стало возможным благодаря совместной работе партии и правительства по выполнению народной программы.

"За пять лет показатель валового регионального продукта (ВРП) Подмосковья вырос с 5 до 12 трлн рублей – более чем в два раза. По объему экономики мы входим в топ-3 регионов вместе с обеими столицами - Москвой и Санкт-Петербургом. По итогам 2025 года наша экономика росла быстрее среднероссийских темпов – и этот рост обеспечил прежде всего обрабатывающий сектор", - рассказал Игорь Брынцалов.

Промышленный комплекс Московской области сегодня занимает второе место в стране по объёму производства, обладая мощной научно-технической базой и развитым оборонно-промышленным комплексом. Регион является абсолютным лидером по количеству индустриальных парков и технопарков, где сосредоточены высокотехнологичные предприятия — от фармацевтики и электроники до робототехники. В настоящее время на сопровождении властей находится около 1,8 тысячи инвестпроектов, реализация которых в ближайшие годы создаст более 420 тысяч новых рабочих мест.

Значительную роль в этих успехах играет народная программа, обеспечивающая бюджетное финансирование, льготы, компенсации и специализированные сервисы для производителей.

Важным направлением остаётся подготовка кадров: в Подмосковье трудоустраиваются 85% выпускников, что выше общероссийского уровня. С 2022 года в рамках региональной программы «Кадры для импортозамещения» производственную практику прошли свыше 19 тысяч студентов колледжей, из которых более 7,5 тысяч уже успешно работают на предприятиях.

Ещё один ключевой аспект — обеспечение технологического суверенитета. С 2022 года в области реализовано свыше 230 импортозамещающих проектов, что позволило дополнительно создать 18 тысяч рабочих мест. Яркий пример такой работы — фармацевтическое предприятие «Акрихин», которое в этом году отмечает 90-летие. Компания делает ставку на модернизацию, расширение мощностей и освоение цифровых технологий.

"Мы прошли путь от производства простых и улучшенных дженериков к разработке и производству инновационных препаратов в сотрудничестве с наукой в лице ведущих мировых университетов. Сейчас совместно с Сеченовским университетом проводим доклинический этап разработки первого российского препарата из группы ГПП-1 для лечения пациентов с сахарным диабетом", - сказал директор по производству "Акрихина" Александр Уваров.

По итогам 2025 года компания заняла 11-е место по объёму продаж среди всех фармпроизводителей на российском розничном рынке. В её портфеле — около 250 наименований препаратов, более половины из которых входят в перечень жизненно важных.

Народная программа «Единой России», обеспечившая партии победу на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает почти 400 положений и тесно увязана с национальными проектами и госпрограммами, обозначенными Президентом. В Подмосковье пятилетний план программы выполнен уже более чем на 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.