сегодня в 11:51

Экономика Коломны показала стабильный результат в первом квартале 2024 г

По итогам первого квартала 2024 года в Коломне объем отгрузки товаров собственного производства достиг 51,5 млрд рублей, превышая сопоставимые показатели прошлого года на 1,4 раза. Лидируют обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 40 млрд рублей, показав рост в 1,5 раза, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Мониторинг показал прирост в производствах: машин и оборудования (рост в 2,2 раза); прочей неметаллической минеральной продукции (+24,2%) и пищевых продуктов (+23,4%).

Наблюдается рост оборота розничной торговли к соответствующему уровню предыдущего года в 1,4 раза. В январе — марте 2024 года розничный товарооборот составил 12,1 млрд рублей.

Сельскохозяйственные предприятия Коломны отгрузили 18,3 тыс. тонн картофеля, что в 1,7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более 16 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, что соответствует сопоставимому уровню прошлого года. Было произведено 1,6 тыс. тон скота и птицы, прирост — 10,4%.

Динамика производства молока крупного рогатого скота сохранилась на уровне прошлого года. По итогам I квартала было отгружено 19 тыс. тонн молока.

По итогам января — февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 21,4% и составила 76,2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.