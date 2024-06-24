сегодня в 13:07

Экономика Коломны показала положительную динамику за четыре месяца 2024 года

По итогам первых четырех месяцев 2024 года в Коломне объем отгрузки товаров собственного производства достиг 64,8 млрд рублей, превышая показатели прошлого года на 31,9%. Предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 50 млрд рублей, показав рост почти в 1,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Мониторинг показал прирост в производствах: машин и оборудования более, чем в 2 раза; пищевых продуктов (+23,2%) и неметаллической минеральной продукции (+20,7%).

Наблюдается рост оборота розничной торговли к соответствующему уровню предыдущего года в 1,4 раза. В январе — апреле 2024 года розничный товарооборот составил почти 17 млрд рублей.

Сельскохозяйственные предприятия Коломны отгрузили 25,6 тыс. тонн картофеля, что на 55,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было произведено 1,2 тыс. тон крупного рогатого скота, прирост — 24,4%.

Увеличилась динамика производства молока крупного рогатого скота, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2023. По итогам января-апреля 2024 было отгружено 22,4 тыс. тонн молока, прирост составил 16,9%.

По итогам января — марта 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 22,2% и составила 78 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.