Эксперт рассказал, есть ли системные признаки кризиса в российской экономике

Сегодня можно сказать, что системных признаков кризиса в России нет: инфляция замедляется, реальные доходы и внутренний спрос продолжают расти, отдельные сектора услуг показывают положительную динамику, сообщил РИАМО директор инвестиционного управления НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Юрий Мишуков.

Российская экономика находится в фазе охлаждения после бурного роста предыдущих лет и балансирует между стагнацией и возможностью постепенного восстановления в перспективе, считает он. Снижение ключевой ставки до 17% на последнем заседании Банка России соответствует ранее обозначенной траектории. Регулятор подтверждает осторожный подход: инфляция действительно замедляется (4,1% в августе против 8,4% в июле), однако ускорение кредитования и рост потребительского спроса продолжают создавать инфляционное давление.

Дальнейшая динамика ставки во многом будет зависеть от параметров бюджетной политики на 2025 год и среднесрочную перспективу, которые правительство РФ в ближайшее время внесет в Госдуму. Кроме того, важными факторами остаются темпы снижения инфляции, динамика заработных плат, потребительский спрос и внешние риски, отметил эксперт.

«Для НПФ и участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) текущая ситуация благоприятна. Плавное снижение ставок позволяет формировать портфель с повышенным потенциалом доходности на длинном горизонте планирования. В условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики именно долгосрочные инструменты обеспечивают клиентам устойчивую выгоду в перспективе», — подчеркнул Мишуков.

