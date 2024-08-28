Экономическая активность в регионах РФ замедлилась до минимума с марта 2023 года

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Индекс региональной экономической активности в РФ в июне снизился до 65%

Согласно исследованию Высшей школы экономики, в июне 2024 года наблюдалось заметное замедление экономической активности в российских регионах, пишет газета «Известия» .

Индекс региональной экономической активности (РЭА) снизился на 10 процентных пунктов, до 65%. Это минимальный показатель с марта 2023 года.

Региональная экономика показала наиболее заметные изменения в строительной отрасли, где наблюдается снижение объемов ввода многоквартирного жилья на 28% в первом полугодии. Также замедление активности затронуло промышленность и оптовую торговлю.

Главными негативными факторами, тормозящими региональную экономику, эксперты называют дефицит трудовых ресурсов, сложности с импортными поставками и ужесточение денежно-кредитной политики. Для стабилизации ситуации необходимо предоставить бизнесу, участвующему в региональных проектах, более доступное финансирование.