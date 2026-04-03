Экология и выборы: бизнес Петербурга столкнулся с новыми барьерами

Эксперт Куртаев: ставка за выбросы диоксида азота вырастет в 9 раз к 2030 г

В 2025–2026 годах в России ужесточились экологические требования к промышленности, а в Петербурге обсуждение новых норм совпало с предвыборной кампанией. Эксперты заявили о росте нагрузки на бизнес, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Петербурге работают около 860 крупных и средних предприятий и 28 тыс. малых компаний. Индекс промпроизводства в городе достиг 105,4% против 101,3% по стране. Одновременно вступили в силу новые экологические нормы.

Руководитель департамента Института проектирования, экологии и гигиены Руслан Куртаев сообщил, что распоряжение правительства №2409-р повышает ставки за негативное воздействие на окружающую среду до 2030 года.

«Так, ставка за выбросы 1 т диоксида азота (…) к 2030 г. увеличится в 9 раз и достигнет 1965,9 руб./т.», — пояснил Куртаев.

С 1 марта 2026 года предприятия I категории обязаны получать спецпрогноз при неблагоприятных метеоусловиях и снижать выбросы. Минприроды также предлагает передать регионам право устанавливать целевые показатели по снижению выбросов.

В Госдуме рассматривают поправки о создании буферных зон шириной 1 км вокруг природных заказников. Председатель совета директоров «Гринлайф Фэктори» Михаил Гончаров заявил, что это сузит возможности использования земли, но не решит проблему выбросов без модернизации технологий.

На фоне выборов тема экологии используется в политической борьбе. Политолог Илья Стрелков отметил, что громкие кампании часто не подкреплены исследованиями.

При этом, по данным Finexpertiza, в 2024 году «зеленые» инвестиции в Петербурге выросли до 13,6 млрд руб. (+26,4%). Эксперты предупреждают: усиление регулирования и политизация дискуссии могут увеличить издержки бизнеса и отразиться на ценах.

