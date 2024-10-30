Егорьевское сельхозпредприятие расширит ассортимент уже в конце этого года

В Егорьевске сельскохозяйственное предприятие ООО «Лесные дали» модернизирует производство. По словам заместителя гендиректора предприятия Виталия Штопеля, благодаря дополнительным линиям мощность увеличилась на 30%, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов поинтересовался, как идут дела на предприятии, чтобы по необходимости оказать содействие в возникающих вопросах.

«Лесные дали» — это не просто выращивание овощей, а полноценный производственный цикл: от поля до прилавка. Основной культурой является картофель, но компания активно расширяет ассортимент — оно также занимается выращиванием, хранением, переработкой и реализацией свеклы, моркови и чеснока.

В «Лесных далях» трудятся 130 человек, работают 3300 га сельхозугодий, 116 единиц техники и 12 000 тонн овощехранилищ.

«В 2024 году компания планирует расширить ассортимент за счет ввода нового продукта — вакуумированные вареные овощи в розничной упаковке (0,5 кг). Планируемая мощность производства — 3 тонны в сутки. Желаю всей команде „Лесных далей“ благополучия, новых достижений и всегда хорошего урожая!» — отметил глава г. о. Егорьевск в своем Телеграм-канале.

Экспериментальный запуск нового цеха по производству вареных овощей запланирован на декабрь. Расширять производство помогает господдержка. Помощь сельхозпредприятиям оказывается и со стороны Правительства Подмосковья, и со стороны местной администрации.

«За 9 месяцев этого года мы получили порядка 17 млн рублей — это возврат денег за наши инвестиции в части приобретения оборудования, систем полива, сохранения и увеличения посевных площадей и т. д. Готовим земельные участки для проектирования и строительства нового цеха», — добавил заместитель генерального директора ООО «Лесные дали» Виталий Штопель.

Ранее компания получила поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. «Лесные дали» сотрудничают со всеми основными федеральными торговыми сетями и поставляют свою продукцию не только в города Подмосковья, но и в другие регионы: в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.