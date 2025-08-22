Егорьевская птицефабрика улучшит производственные показатели благодаря федпроекту

Первый этап реализации федерального проекта «Производительность труда» завершился на производстве Егорьевской птицефабрики. В течение трех месяцев совместно со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области сотрудники предприятия внедряли инструменты бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За это время на предприятии была определена рабочая группа, которая прошла обучение специалистов РЦК Московской области и узнала о механизмах федерального проекта «Производительность труда».

Пилотным потоком стал процесс производства мясных полуфабрикатов из охлажденного мяса индейки. В ходе работы была проведена диагностика производственного процесса, которая позволила выявить проблемные места, а затем составлен план по улучшению его эффективности.

В ходе следующего этапа работы планируется внедрение гибкой загрузки, стандартизации типовых операционных процедур, минимизирование простоев оборудования с помощью таких методов решения проблем, как «5 почему», «Диаграмма Ишикавы».

Егорьевская птицефабрика выпускает продукцию под торговой маркой «ИНДИС». На предприятии производят более 30 наименований высококачественной продукции из мяса индейки.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.