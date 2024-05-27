Ефимов: новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90%

Возведение научного кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана в Басманном районе Москвы подходит к финальному этапу. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в общей сложности в научный кампус входят 14 объектов, из которых 8 площадью около 105 тыс. кв. м уже ввели в эксплуатацию.

«Сейчас продолжается возведение пяти зданий Центрального кластера и Квантум парка. Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тыс. рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90%. Завершить строительство Центрального кластера и Квантум парка планируется в июне этого года», — отметил Ефимов.

По словам заммэра, центральный кластер выполнен больше чем на 90%. Во всех 5 зданиях завершили остекление и устройство фасадов. К завершению идут чистовая отделка и работы по внутренним инженерным системам. Объединяющий объекты стилобат готов на 95%. Прилегающую территорию благоустроили на 70%.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, суммарная площадь Квантум парка составит порядка 14 тыс. кв. м. Сейчас он готов на 90%. Окончены кровельные работы, к завершению близится устройство инженерных систем, фасадов и чистовая отделка.

«По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал», — сказал Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что сейчас специалисты устанавливают купол между пятью корпусами Центрального кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана.