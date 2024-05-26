Ефимов: город выделил участок под строительство производства медицинского оборудования

Москва предоставила инвестору в аренду по льготной ставке участок для возведения производства в столичном районе Зюзино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 га по ставке 1 рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест», — сказал Ефимов.

Договор заключили с ООО «С.П.ГЕЛПИК», которое разрабатывает и производит рентгенодиагностическое оборудование.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению мэра в городе создают благоприятные условия для локализации современных производств, которые выпускают высокотехнологичную и важную продукцию.

«C 2022 года инвесторы, которые строят новое или расширяют действующее производство, могут арендовать земельный участок по льготной ставке 1 рубль в год. В частности, на новом производственном комплексе будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования», — пояснил Ликсутов.

Договор заключают на 5 лет. За это время инвестор должен окончить строительство.

«Участок предоставлен на 5 лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли — без проведения торгов», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он подчеркнул, что площадь будущего производственного здания составит 15 тыс. кв. м.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, предоставляемый, к примеру, спортивным, транспортным, социальным учреждениям, инновационным центрам, производственным комплексам и другим объектам. Благодаря реализации таких проектов в столице создаются новые рабочие места и современная инфраструктура.