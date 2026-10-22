«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета в первом чтении

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддержит проект федерального бюджета в первом чтении. На реализацию новой Народной программы на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн рублей, включая чуть более 6 трлн на 2027 год, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Дмитрий Медведев обсудил бюджет с руководством партии и членами правительства. Приоритетами он назвал обороноспособность, безопасность, поддержку бойцов и их семей, реабилитацию, трудоустройство и льготы. Средства на эти цели необходимо предусмотреть полностью.

Проект предусматривает 105 млрд рублей на строительство школ, 80 млрд — на ремонт общежитий вузов, 65 млрд — общежитий техникумов и колледжей, 278 млрд — на модернизацию больниц и поликлиник. На строительство детсадов заложено свыше 25 млрд, на ремонт — 47 млрд рублей. Новая программа капремонта детсадов стартует в 2027 году. Медведев связал ее с обсуждениями на отчетных форумах «Есть результат!» с участием правительства.

На три года предусмотрено более 180 млрд рублей на проект «Формирование комфортной городской среды», почти 4,5 трлн — на дорожное хозяйство. Из них свыше 65 млрд направят на обновление общественного транспорта, включая наземный электрический.

На демографию и поддержку семей с детьми заложено 10 трлн рублей: единое пособие, индексацию маткапитала, семейную налоговую выплату. Почти 2 трлн предусмотрено на улучшение жилищных условий таких семей. Продолжится помощь детям с редкими и сложными заболеваниями через фонд «Круг добра». Почти 2 трлн выделят на проекты технологического лидерства — задачу, поставленную президентом.

Ко второму чтению Медведев поручил сохранить приоритетные расходы, включая социальную поддержку через НКО, здравоохранение, науку, сельское хозяйство и инфраструктуру, при необходимости проработать дополнительное финансирование.

Перенос погашения бюджетных кредитов, одобренный президентом по предложению партии, позволит регионам ежегодно направлять около 100 млрд рублей на Народную программу и нацпроекты. Медведев также предложил освободить регионы от процентов и поручил фракции подготовить постановления Госдумы о финансировании в течение года. При исполнении бюджета 2026 года на Народную программу дополнительно направили свыше 180 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.