сегодня в 17:45

Двойных: у россиян есть запрос на покупку фермерской продукции

У жителей России есть запрос на покупку фермерской продукции, это конкурентное преимущество надо сохранить у отечественных фермеров, сообщил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он традиционно видит, что люди хотят покупать фермерский творог, молоко.

«Если мы пойдем по такому пути, дисбаланса в отрасли не будет», — сказал Двойных.

Он сделал акцент, что на мировом рынке существует колоссальный дефицит продовольствия.

«Мы сейчас перестраиваем логистические цепочки. Мы видим колоссальный спрос у стран Персидкого залива, Азии, Индии на отечественную продукцию», — заявил Двойных.

После переориентации амбициозные задачи по увеличению экспорта на 50%, которые поставил президент РФ Владимир Путин, можно будет реализовать, заключил он.