Двойных: ряд торговых объектов на вылетных магистралях в Подмосковье демонтируют

Принято решение о демонтаже некоторых объектов торговли на трассе М-2 в Подольске, на Каширском шоссе в Ступине, в селе Ситне-Щелканово, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Ряд торговых объектов на вылетных магистралях будет демонтирован», — заявил Двойных в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр добавил, что это самовольно построенные объекты, которые не приносят средств в бюджет и в которых не трудоустроены сотрудники.

Двойных обратил внимание, что там, где бизнес слышит подход региона и приводит объекты торговли в соответствие, торговые точки успешно работают. Среди них — небольшие объекты придорожного сервиса или более крупные торговые объекты, через которые проходит большое количество посетителей. Например, на трассе М-2 находится торговый центр в полном соответствии с требованиями.

«Считаем важным вести работу по таким объектам, так как они являются важной составляющей в портрете Московского региона», — заключил глава Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.