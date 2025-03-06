Двойных: аграрный сектор Подмосковья может вырасти на 25% к 2030 году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных на 106-м заседании Мособлдумы сообщил, что в планах региона нарастить к 2030 году объем агропромышленного комплекса не менее чем на 25%.

«К 2030 году планируется увеличение объема агропромышленного комплекса не менее чем на 25%, увеличение экспорта в 1,5 раза. Это очень амбициозная, но, на наш взгляд, посильная задача», — сказал Двойных.

Он уточнил, что выполнить поставленную задачу предполагается за счет увеличения производства яйца на 5,5%, а также молочной продукции и мяса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта.

В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая — в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.