Двойные сигналы: эксперт рассказал об импорте на рынке пива

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что ситуация на российском пивном рынке уже несколько лет остается неоднозначной: импорт сокращается, но время от времени статистика показывает резкие скачки, сообщает АБН24 .

«Кратковременный всплеск поставок, зафиксированный в июле, объясняется скорее логистикой и административными факторами. Часть контрактов могла быть оформлена еще до введения с 1 января 2025 года повышенных пошлин и доработана позже, либо отгрузки ускорились, чтобы успеть продать продукцию по старым ценам», — объяснил эксперт.

По его словам, данные статистики учитывают партии продукции, изначально отправленные в государства ЕАЭС, откуда они впоследствии были перенаправлены в Россию. Следовательно, наблюдаемый подъем имеет краткосрочный характер и не указывает на возобновление присутствия европейского пива на российском рынке.

Прогнозы относительно импорта остаются осторожными. Увеличенные таможенные сборы, возросшая стоимость транспортировки и снижение курса рубля снижают конкурентоспособность импортного пива: цены в розничной торговле увеличились на 20–30%, заключил эксперт.