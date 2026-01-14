Двигатели из Химок обеспечили 16 успешных космических пусков в 2025 году

В 2025 году двигатели, произведенные на НПО «Энергомаш» в Химках, использовались при 16 успешных запусках российских ракет-носителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году научно-производственное объединение «Энергомаш» из Химок обеспечило 16 успешных запусков российских ракет-носителей благодаря своим двигателям. Среди них — 12 пусков ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» с двигателями РД-107А и РД-108А. Шесть запусков прошли с космодрома Байконур, четыре — с Плесецка и два — с Восточного.

Кроме того, с космодрома Плесецк состоялись четыре запуска ракет «Ангара» с двигателями РД-191: один запуск «Ангара-А5» и три — «Ангара-1.2».

Генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Иван Краснов отметил, что двигатели предприятия подтверждают свою надежность и высокое качество, что стало результатом многолетней работы коллектива. НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко входит в состав Госкорпорации «Роскосмос», а его продукция применяется в ракетах-носителях различных классов и назначения.

Каждый успешный запуск — это вклад в развитие российской космонавтики, и предприятие продолжает поддерживать высокий уровень качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.