Два нефтеперерабатывающих завода в Китае объявили о банкротстве

В КНР начали банкротиться нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, о своем банкротстве уже заявили два предприятия, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о двух НПЗ, которые находятся под управлением химического конгломерата Sinochem Group. Эти предприятия не пришли к согласию с кредиторами по вопросу реструктуризации долгов. В итоге их признали банкротами.

Указанные китайские НПЗ именуются в обиходе «чайниками». Это маленькие предприятия, которые покупают на мировом рынке самые дешевые партии нефти, в первую очередь — санкционные.

Как утверждает Bloomberg, банкротство НПЗ указывает на тяжелую проблему, с которой столкнулась сфера нефтепереработки в Китае. Она связана с низким спросом на топливо. Не все НПЗ могут продолжить свое существование в таких условиях.

Отмечается, что китайские предприятия-«чайники» долгое время приобретали нефть из Венесуэлы и Ирана. Два года назад они также начали покупать российское сырье.

Ранее эксперты определили, как снижение цен на нефть отразится на России. По их словам, экономический рост может замедлиться, но импортозамещение и активная переориентация на Восток повысят ее устойчивость.