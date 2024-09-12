Эксперты определили, как снижение цен на нефть отразится на России

Эксперты: снижение цен на нефть не повлияет на экономику РФ

Цена на нефть стала меньше 71 доллара за баррель, западные банки прогнозируют дальнейшее падение котировок до 60 долларов. Эксперты определили, как это отразится на России, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что нефть марки Brent достигла нижнего предела в 70 долларов за баррель впервые за 3 года. Западные аналитики прогнозировали, что в ближайшем будущем она подешевеет до 60 долларов.

Трейдеры связывают это с падением спроса и ростом предложения. Кроме того, причиной просадки называют экономические проблемы в Китае, крупнейшем мировом нефтепотребителе.

Цены пошли вниз в середине июля на ожиданиях увеличения поставок странами ОПЕК+, которые еще в октябре договорились об отсрочке на 2 месяца увеличения нефтедобычи на 170 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечает Bloomberg, участники сделки по всей видимости не смогут впредь удерживать цены на высоком уровне. Сейчас организация стран-экспортеров нефти ведет осторожную политику, которую рынку сложно интерпретировать.

По заявлениям западных банков, цены на нефть будут снижаться и дальше. Однако, по словам экономистов, с задачей не допустить обвала котировок ОПЕК+ справляется. Организация стабилизирует рынок.

Эксперты отмечают, что доходы с рынка вместе с накопленными резервами не обрушат экономики нефтедобывающих стран, в том числе это касается и России.

Экономический рост может замедлиться, однако 60 долларов за баррель не являются критичными. Импортозамещение и активная переориентация на Восток постепенно повысят устойчивость экономики и укрепят краткосрочно ослабленный рубль.