Впервые с декабря 2021 года нефть Brent стоит ниже 70 долларов за баррель

Западные аналитики прогнозировали, что в ближайшем будущем нефть марки Brent подешевеет до 60 долларов за баррель, но пока стоимость достигла нижнего предела в 70 долларов за баррель впервые за три года, сообщает РИА Новости .

Впервые с 20 декабря 2021 года нефть Brent стоит ниже 70 долларов.

Цена нефти падает, так как трейдеры следят за прогнозом снижения спроса и роста предложения.

Ранее западные аналитики прогнозировали, что в скором времени нефть подешевеет до 60 долларов за баррель и это станет «красной линией». Однако директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев в разговоре с РИАМО заявил, что в реальном мире это вряд ли случится.