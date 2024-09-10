Впервые с декабря 2021 года нефть Brent стоит ниже 70 долларов за баррель
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Западные аналитики прогнозировали, что в ближайшем будущем нефть марки Brent подешевеет до 60 долларов за баррель, но пока стоимость достигла нижнего предела в 70 долларов за баррель впервые за три года, сообщает РИА Новости.
Впервые с 20 декабря 2021 года нефть Brent стоит ниже 70 долларов.
Цена нефти падает, так как трейдеры следят за прогнозом снижения спроса и роста предложения.
Ранее западные аналитики прогнозировали, что в скором времени нефть подешевеет до 60 долларов за баррель и это станет «красной линией». Однако директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев в разговоре с РИАМО заявил, что в реальном мире это вряд ли случится.