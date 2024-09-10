Эксперт: «красная линия» в 60 долларов за баррель нефти едва ли достижима

Прогнозы западных аналитиков относительно падения цен на эталонную нефть Brent до 60 долларов за баррель в обозримой перспективе построены, в том числе, с учетом сохранения статуса-кво на международной политической арене. При этом «красная линия» в 60 долларов едва ли достижима, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

По его словам, существенное снижение темпов ввода в эксплуатацию крупных нефтегазохимических объектов, обусловленное также высокими рисками внешнеполитического характера, действительно негативно влияет на спрос. При условии улучшения международной обстановки, очевидно, цены постепенно пойдут вверх, добавил эксперт.

«В любом случае, «красная линия» 60 долларов едва ли достижима. Роль нефти и потенциал растущих экономик не следует недооценивать. Предположительно, к декабрю цены установятся на уровне 65-70 долларов за баррель. И не последнюю роль здесь сыграет ОПЕК+. Организация успешно регулирует уровень цен, участники соблюдают договоренности, что позволяет избежать заметного профицита», — сказал Марышев.

По его мнению, низкий рынок — временное явление, поэтому ожидать долгосрочного снижения нефтяных котировок не следует. Наиболее оптимистичный прогноз, построенный на постепенном снижении темпов «озеленения» китайской экономики и создании большого объема нефтезависимых производств, содержит более высокие ценовые параметры. При благоприятной рыночной и политической конъюнктуре цена за баррель может установиться на отметке 75-78 долларов в перспективе 8-10 месяцев, спрогнозировал эксперт.

Ранее был опубликован прогноз нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura, согласно которым снижение мировых цен на эталонную североморскую марку Brent возможно до 60 долларов за баррель.