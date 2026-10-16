Думджоббинг: соискатели массово рассылают резюме из-за сокращения числа вакансий

Карьерный консультант Екатерина Днепровская связала тренд с выгоранием: приглашений становится меньше, автоматических отказов и фейковых вакансий — больше. По ее словам, соискатели наращивают число откликов, пытаясь пройти фильтры искусственного интеллекта.

«Люди пытаются увеличить шансы количеством, потому что качественный подход уже не всегда срабатывает. Раньше ты выбирал 5–7 вакансий, писал сопроводительное и ждал. Сейчас откликнуться стало слишком легко. Появился ИИ: соискатели с его помощью за пару минут переписывают резюме под любую сферу, а работодатели тем же ИИ эти резюме отсеивают. В итоге люди рассылают отклики на все подряд, потому что боятся, что резюме потеряется в потоке», — отметила директор по персоналу и правовым вопросам ITG Ольга Звагольская.

Директор по подбору персонала «Адвирос» Екатерина Калияниди подчеркнула: несовпадение резюме с требованиями не всегда означает, что кандидат не подходит. Важны задачи и результаты. Звагольская ожидает сохранения тренда еще год-два. Компании уже переходят к точечному поиску и найму по рекомендациям.

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