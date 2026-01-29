Доцент Балынин: страховой стаж формируется только при официальной работе

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что размер ряда социальных выплат напрямую зависит от страхового стажа, который формируется только при официальном трудоустройстве, сообщает RT .

Страховой стаж играет ключевую роль при назначении социальных выплат и формировании конкурентных преимуществ на рынке труда.

Эксперт пояснил, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. При стаже до пяти лет выплата составляет 60% среднедневного заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже более восьми лет — 100%.

Балынин отметил, что женщины со страховым стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста. По его словам, при ожидаемом к концу 2026 года среднем размере страховой пенсии по старости в 27,1 тыс. рублей досрочный выход на пенсию позволит получить дополнительно около 650 тыс. рублей.

Эксперт подчеркнул, что страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве. Он рекомендовал отказываться от неофициальной занятости, так как она не только незаконна, но и снижает будущие выплаты и возможности карьерного роста.

