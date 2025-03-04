Доцент Балынин: россияне со средней зарплатой получили 4,743 пенсионных балла
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По информации Росстата, среднемесячный заработок россиян в 2024 году достиг отметки в 87 952 рубля. Как пояснил представитель Финуниверситета Игорь Балынин, работники, получавшие такую зарплату, смогли накопить 4,743 пенсионных, сообщает «Российская газета».
Если немного упростить формулу определения числа пенсионных баллов, но при этом оставить ее математически верной, говорит эксперт, то потребуется объем годовых выплат по оплате труда (87952×12) разделить на предельную базу для обложения страховыми взносами, то есть на 2225000 рублей, а затем получившийся результат умножить на 10. «В итоге получаем 4,743», — пояснил Балынин.
Узнать количество накопленных пенсионных баллов как за все время, так и за отдельные периоды можно через портал государственных услуг, напоминает эксперт.
Для вычисления пенсионных выплат используется специальный показатель — стоимость пенсионного балла, которая в 2025 году достигнет 145,69 рублей. Этот показатель подвергается ежегодной корректировке.
Эксперт привел пример расчета на 2025 год: если гражданин ежегодно зарабатывал 4,743 балла, то размер его пенсии будет варьироваться в зависимости от трудового стажа. При минимально необходимом стаже в 15 лет пенсионер получит 19272,82 рубля. Увеличение стажа приведет к росту выплат: 20 лет работы обеспечат пенсию в 22727,85 рублей, четверть века — 26182,89 рублей. При 30-летнем стаже сумма достигнет 29637,93 рублей, а максимальная выплата при стаже 40 лет составит 36548,01 рублей.
Эксперт отметил прямую взаимосвязь: количество начисляемых пенсионных баллов напрямую зависит от величины легального дохода работника.