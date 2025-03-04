Доцент Балынин: россияне со средней зарплатой получили 4,743 пенсионных балла

По информации Росстата, среднемесячный заработок россиян в 2024 году достиг отметки в 87 952 рубля. Как пояснил представитель Финуниверситета Игорь Балынин, работники, получавшие такую зарплату, смогли накопить 4,743 пенсионных, сообщает «Российская газета» .

Если немного упростить формулу определения числа пенсионных баллов, но при этом оставить ее математически верной, говорит эксперт, то потребуется объем годовых выплат по оплате труда (87952×12) разделить на предельную базу для обложения страховыми взносами, то есть на 2225000 рублей, а затем получившийся результат умножить на 10. «В итоге получаем 4,743», — пояснил Балынин.

Узнать количество накопленных пенсионных баллов как за все время, так и за отдельные периоды можно через портал государственных услуг, напоминает эксперт.

Для вычисления пенсионных выплат используется специальный показатель — стоимость пенсионного балла, которая в 2025 году достигнет 145,69 рублей. Этот показатель подвергается ежегодной корректировке.

Эксперт привел пример расчета на 2025 год: если гражданин ежегодно зарабатывал 4,743 балла, то размер его пенсии будет варьироваться в зависимости от трудового стажа. При минимально необходимом стаже в 15 лет пенсионер получит 19272,82 рубля. Увеличение стажа приведет к росту выплат: 20 лет работы обеспечат пенсию в 22727,85 рублей, четверть века — 26182,89 рублей. При 30-летнем стаже сумма достигнет 29637,93 рублей, а максимальная выплата при стаже 40 лет составит 36548,01 рублей.

Эксперт отметил прямую взаимосвязь: количество начисляемых пенсионных баллов напрямую зависит от величины легального дохода работника.