Доступность ушла, остался отбор: кредитная политика в РФ трансформировалась

сегодня в 10:16

Финансист Ортман: россияне все чаще хотят взять кредит, но реже его получают

Жители РФ все чаще берут средства в долг, однако банки реже начали одобрять займы. Что происходит с отечественной кредитной системой, рассказала финансист Олеся Ортман. Об этом пишет АБН24 .

В прошлом и этом году кредитная политика банков РФ значительно трансформируется. Изменения указывают на общее ухудшение финансового профиля заемщиков, а также усугубление регуляторного давления.

В 2025 году было замечено ухудшение среднего кредитного рейтинга жителей РФ. Это случилось из-за ряда факторов.

Так, увеличивается число просроченных займов, растет общий долг населения. Реальные доходы россиян продолжают падать. Центробанк поэтапно ужесточает требования к банкам, используются в том числе макропруденциальные лимиты.

Кредитным организациям приходится функционировать в условиях более жестокого надзора. Одновременно создаются увеличенные резервы по проблемным активам. Эти факторы оказывают влияние на расчет рисков и условия выдачи новых кредитов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.