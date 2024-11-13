Дорогое удовольствие: насколько подорожают импортные вина в РФ при росте пошлины

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в России на 20-30% подорожают импортные вина, если пошлины на них будут увеличены в 2 раза, сообщает Газета.ru .

«В ближайшие 2-3 месяца ситуация на рынке импортных вин будет оставаться на том же уровне. Стоит более внимательно следить за развитием событий на рынке вина в России, поскольку импорт вина уже снижается — на 33% за 10 месяцев 2024 года», — отметил эксперт.

По его словам, предложенное повышение пошлин с 25% до 50% способно резко уменьшить объем ввозимых вин и значительно увеличить их стоимость — на 20-30%. В данной ситуации потребительский спрос может сместиться в сторону более доступных алкогольных напитков, таких как пиво и сидр.

Инициатива по повышению импортных пошлин на вино из недружественных стран до 50% была выдвинута Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). В октябре 2024 года председатель правления АВВР Дмитрий Киселев подчеркнул необходимость повышения тарифов до данного уровня. В ноябре вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал это предложение, указав, что такое увеличение пошлин позволит привлечь дополнительные средства для развития российского виноградарства.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, импорт вина в Россию за период с января по октябрь 2024 года составил 357,7 тыс. тонн, что на 33% меньше, чем годом ранее. В числе 5 стран-импортеров оказались Италия (29%), Грузия (25%), Испания (10%), Португалия (5%) и Франция (5%). Доля отечественных вин на российском рынке в денежном эквиваленте возросла на 14 п. п., достигнув 49%.

Российские власти продолжают поддерживать местных производителей. В августе 2023 года импортные пошлины на винодельческую продукцию были увеличены с 12,5% до 20%. В мае 2024 года акцизы на тихие вина поднялись с 34 до 108 рублей за литр, а на игристые — с 45 до 119 рублей. В том же месяце президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить не менее половины средств от повышения пошлин на развитие туризма.

В августе пошлины увеличились до 25%, а в октябре Минпромторг представил законопроект о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне 20%, который должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.