Допуск ЦФА на традиционные биржи резко повысит базу инвесторов

Ранее все купленные ЦФА физическими лицами на отдельных площадках оставались на электронных кошельках до даты погашения и не могли использоваться в качестве залога по сделкам РЕПО, не могли быть проданы ранее срока погашения, поясняет он. При этом не следует забывать, что после допуска на традиционные биржи ЦФА (особенно в форме денежных требований) будут конкурировать с традиционными биржевыми долговыми инструментами — облигациями, говорит эксперт.

«Если будут устранены и налоговые дисбалансы между ЦФА и облигациями, то эмитенты с выпусками меньшего объема смогут выбирать ЦФА для размещения (что-то аналогичное „цифровым векселям“, „еврокоммерческим бумагам“), а эмитенты с выпусками более 2 млрд рублей, целящиеся на листинг своих инструментов и включение в „Ломбардный список“, будут предпочитать облигации», — прокомментировал Лушин.

Накануне в Госдуму был внесен обновленный законопроект №446411-8, который позволяет неквалифицированным инвесторам получить доступ к ЦФА при соблюдении определенных условий.